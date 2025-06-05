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Шесть девочек из одной семьи погибли: в Индии подростки пытались спасти тонущую родственницу

Шесть девочек из одной семьи погибли: в Индии подростки пытались спасти тонущую родственницу

Трагедия на индийской реке унесла жизни шестерых подростков. Девочки пытались спасти тонущую родственницу.

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