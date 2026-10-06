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Царьград

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Туристы заплатили 360 тыс. за отель в Египте и остались недовольны

Туристы заплатили 360 тыс. за отель в Египте и остались недовольны

Туристы из Санкт-Петербурга заплатили 360 тысяч рублей за путёвку в Египет, но столкнулись с плохими условиями в отеле в Шарм-эш-Шейхе.

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