Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россиян научили, как быстро вычислить телефонных мошенников

Россиян научили, как быстро вычислить телефонных мошенников

Телефонное мошенничество остается одной из самых распространенных угроз для частных лиц и компаний. Главная цель злоумышленников — получить доступ к вашим деньгам, действуя либо напрямую, либо через кражу персональных данных.

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