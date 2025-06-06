Россиян научили, как быстро вычислить телефонных мошенников

Телефонное мошенничество остается одной из самых распространенных угроз для частных лиц и компаний. Главная цель злоумышленников — получить доступ к вашим деньгам, действуя либо напрямую, либо через кражу персональных данных.
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