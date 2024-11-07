Politico раскрыло план вероятной мести Дональда Трампа своим противникам AlexCoderPolitico раскрыло план вероятной мести Дональда Трампа своим противникам AlexCoder Миллиардеру напомнили о его угрозах во время выборов В течение предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно грозил расправой своим оппонентам в соцсетях.