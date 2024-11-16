В РФ выросла ставка по вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла и достигла почти 21% годовых, обновив исторический рекорд.
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