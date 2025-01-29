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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» проиграл ПСВ, дважды ведя по ходу матча. В лайве на нидерландцев давали 7.00

ПСВ победил «Ливерпуль» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Английский клуб дважды вел в счете по ходу матча.

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