Сообщников актера Канахина из РДК объявили в международный розыск

Российские правоохранительные органы объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) из «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) — начальника организации Александра Галанова и участника РДК Алексея Огурцова (внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
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