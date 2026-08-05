Происшествия
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Происшествия

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В Республике Саха (Якутия) полицейские установили подозреваемого в серии краж у местных жителей

В дежурную часть ОМВД России по Среднеколымскому району обратились медицинские работники и сообщили, что у их пожилого пациента, который находился на стационарном лечении в больнице, похитили банковскую карту с последующим хищением денежных средств с неё.

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