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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Петрозаводчане предпочитают искусственные ели

Нет привычных для города ярмарок продажи новогодних елей. Зато ассортимент искусственных – все шире и шире Вспомним не такие уж давние времена, когда после празднования Нового года контейнерные площадки были завалены отслужившими новогодними елками.

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