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Военное обозрение

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Силы ПВО не справляются: в ВМС США рассказали, как в прошлом году экипаж эсминца сбил БПЛА хуситов из корабельной пушки

Силы ПВО не справляются: в ВМС США рассказали, как в прошлом году экипаж эсминца сбил БПЛА хуситов из корабельной пушки

Похоже, корабли ВМС США ближневосточной группировки испытывают проблемы с боеприпасами противовоздушной обороны в ходе отражения массированных атак йеменских хуситов.

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