В столице РФ пройдет X Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан»

12 апреля в столице России состоится X Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан». Это уникальная площадка, на которой успешные спикеры из различных областей делятся личным опытом и дают советы молодежи по выбору профессии и достижению целей.
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