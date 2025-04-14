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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Хотелось бы увидеть больше игр”: Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида оценил презента...

“Хотелось бы увидеть больше игр”: Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида оценил презента...

“Хотелось бы увидеть больше игр”: Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида оценил презентацию Nintendo Switch 2Отдельно Ёсида отметил анонс The Duskbloods — новой многопользовательской игры FromSoftware, заявленной к выходу только на Nintendo Switch 2.

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