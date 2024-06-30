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Кадыров "наехал" на Бастрыкина за слова о "террористах-исламистах"

Кадыров "наехал" на Бастрыкина за слова о "террористах-исламистах"

Об этом не говорят Глава СК России продолжил "жечь" на тему радикальных исламистов-террористов на международном молодёжном форуме в Санкт-Петербурге: «Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты-террористы.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Рамзану
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2 час.
Гоша Веверсис
эта семейка ещё себя покажет у себя властью владеют почти безгранично .Сын 16ти лет министр .
Ответить
57 мин.
CoViSto
Никакого шока и удивления. Всё предсказуемо и логично....
Ответить
49 мин.

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