Эксперт Павлов назвал случаи, когда не нужно платить за испорченный в магазине товар

Посетители магазина не всегда должны платить за то, что повредили или испортили товар в магазине.Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с «Прайм» рассказал о таких случаях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии