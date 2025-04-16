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Эксперт Павлов назвал случаи, когда не нужно платить за испорченный в магазине товар

Эксперт Павлов назвал случаи, когда не нужно платить за испорченный в магазине товар

Посетители магазина не всегда должны платить за то, что повредили или испортили товар в магазине.Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с «Прайм» рассказал о таких случаях.

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