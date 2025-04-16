В Windows 10 и 11 появилась загадочная пустая папка — Microsoft объяснила, зачем она ну...

В Windows 10 и 11 появилась загадочная пустая папка — Microsoft объяснила, зачем она нужнаПосле апрельского обновления безопасности пользователи Windows 10 и 11 заметили на своих дисках загадочную пустую папку inetpub, появление которой никак не объяснялось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)