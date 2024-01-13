В «Пари НН» рассказали, что Севикян сам выбрал «Ференцварош», а не «Краснодар»

В «Пари НН» рассказали, почему Эдгар Севикян переходит в «Ференцварош», а не в «Краснодар». Генеральный директор «Пари НН» Давид-Мелик Гусейнов объяснил, почему Эдгар Севикян, невзирая на интерес со стороны «Краснодара», все же принял решение перебраться в «Ференцварош».