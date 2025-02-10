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Земля под влиянием корональной дыры: чего ожидать от магнитной бури 10 февраля

Земля под влиянием корональной дыры: чего ожидать от магнитной бури 10 февраля

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