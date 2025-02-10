Земля под влиянием корональной дыры: чего ожидать от магнитной бури 10 февраля Ирина ВальковаФевраль 2025 года начался относительно спокойно в плане солнечной активности, но уже 10 февраля Земля может испытать на себе влияние мощного солнечного ветра.