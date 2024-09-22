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Царьград

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  • евгений черкашин
    Похоже на фейк.Брехней победы не добудешь.200 тысяч дезерти...
  • Нина
    А фамилии торговцев отравой слабо сообщить? Видимо, не российские фио. А ничего, что, кто предупрежден, тот  вооружён...В Красноярском кр...
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    Значит у бандерлогов армии уже нет? Разбежались? А почему тогда в Курской области они, на Донбассе и т.д.? Или это те...200 тысяч дезерти...

FIDE рекомендуют допустить детей и инвалидов из России и Белоруссии к шахматным турнирам

FIDE рекомендуют допустить детей и инвалидов из России и Белоруссии к шахматным турнирам

Международная шахматная федерация сделала шаг к восстановлению справедливости, предложив разрешить участие детей и инвалидов из России и Белоруссии в международных соревнованиях.

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