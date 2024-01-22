Александр Кожевников: «Лада» поборется за Кубок Гагарина, судя по всему. Сработала ставка на амбиции игроков, не сумевших закрепиться в СКА»

– На что обратили внимание на прошедшей неделе? – Мне было интересно посмотреть за «Ладой», сможет ли она сохранить стабильное место в плей-офф на Востоке и не свалиться в горячую зону к «Сибири», «Нефтехимку» и «Амуру».