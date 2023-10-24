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Минобороны: за СВО расчет дронов ВС России уничтожил около 20 единиц техники ВСУ

Минобороны: за СВО расчет дронов ВС России уничтожил около 20 единиц техники ВСУ

Расчет беспилотных летательных аппаратов Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ликвидировали около 20 единиц украинской техники и порядка 500 человек живой силы ВСУ за время проведения специальной операции.

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