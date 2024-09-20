🔴 В Севастополе на улице Павла Корчагина тушат пожар в многоквартирном доме Пламя из помещения охватило 7 балконов, частично повреждены 4 квартиры.
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🔴 В Севастополе на улице Павла Корчагина тушат пожар в многоквартирном доме Пламя из помещения охватило 7 балконов, частично повреждены 4 квартиры.