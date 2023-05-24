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В Ленобласти сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

В Ленобласти сотрудники полиции изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

Полиция Волосовского района Ленинградской области обнаружила крупный склад с партией контрафактного сидра, сообщил ФАН начальник УИиОС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.

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