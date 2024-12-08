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Как подарить вещам вторую жизнь: на РЕН ТВ стартует тележурнал "Купи-продай"

Новый проект телеканала РЕН ТВ "Купи-продай" – уже сегодня в эфире. Если у вас дома пылятся приветы из Советского союза или, может быть, времен Царской России и вы не знаете, что с ними делать и как подарить им вторую жизнь, то обязательно включайте программу, вас ждет много открытий.

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