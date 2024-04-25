Задержанный змминистра обороны мог легко продавать вражеским разведкам планы российского командования

А я про них. ))) У меня ничего не болит. У автора фантазия больная.

Владимир

"Я радуюсь звездам, рассветам, закатам, И первого грома могучим раскатам, Росе бриллиантовой, травам в лугах, Душистому сену в высоких стогах. Я радуюсь солнцу и птицам поющим, И пчелам-трудягам, в гречихе снующим, Высотам хребтов и глубинам морей, И свету горящих ночных фонарей. Я радуюсь жабьему дружному хору, Полей необъятно-широких простору, Я радуюсь лесу, упругим грибам, Стоящим на страже дорожным столбам. Я радуюсь чудной поре листопада, Притихшим деревьям уснувшего сада, Узорам ажурным на мёрзлом стекле, Искристому снегу на стылой земле. Я радуюсь мирному синему небу, Душистому мягкому свежему хлебу, Я радуюсь ласковым мамы рукам, И вечным бродягам небес – облакам."