Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Владимир
    "Я радуюсь звездам, рассветам, закатам, И первого грома могучим раскатам, Росе бриллиантовой, травам в лугах, Душисто...Задержанный зммин...
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Задержанный змминистра обороны мог легко продавать вражеским разведкам планы российского командования

Задержанный змминистра обороны мог легко продавать вражеским разведкам планы российского командования

Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Тимура Иванова, заявил Песков. Он добавил, что Шойгу был заранее поставлен в известность о задержании Иванова.

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Комментарии
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Владимир
А я про них. ))) У меня ничего не болит. У автора фантазия больная.
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1 час.
ВераВерная
Ну вот и радуйтесь.
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1 час.
Владимир
&quot;Я радуюсь звездам, рассветам, закатам, И первого грома могучим раскатам, Росе бриллиантовой, травам в лугах, Душистому сену в высоких стогах. Я радуюсь солнцу и птицам поющим, И пчелам-трудягам, в гречихе снующим, Высотам хребтов и глубинам морей, И свету горящих ночных фонарей. Я радуюсь жабьему дружному хору, Полей необъятно-широких простору, Я радуюсь лесу, упругим грибам, Стоящим на страже дорожным столбам. Я радуюсь чудной поре листопада, Притихшим деревьям уснувшего сада, Узорам ажурным на мёрзлом стекле, Искристому снегу на стылой земле. Я радуюсь мирному синему небу, Душистому мягкому свежему хлебу, Я радуюсь ласковым мамы рукам, И вечным бродягам небес – облакам.&quot;
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55 мин.

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