В Троицке начнется второй этап строительства нанотехнологического центра «ТехноСпарк»

AlexanderПодписатьсяВ Троицке начнется второй этап строительства нанотехнологического центра «ТехноСпарк»В Троицке в рамках реализации Масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят вторую очередь технопарка «ТехноСпарк».Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛариса ПоплавскаяАвтору не мешало бы писать и область г. Троицка. Он очевидно не представляет сколько г. Троицк у нас в России. Я например подумала о Троицке Челябинской области, но увы... Все для москвичей, а на урал китайцев переселят.Ответить14 час.
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