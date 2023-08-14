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В Троицке начнется второй этап строительства нанотехнологического центра «ТехноСпарк»

В Троицке начнется второй этап строительства нанотехнологического центра «ТехноСпарк»

В Троицке в рамках реализации Масштабного инвестиционного проекта (МаИП) построят вторую очередь технопарка «ТехноСпарк».

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Автору не мешало бы  писать и область г. Троицка. Он очевидно не представляет сколько г. Троицк у нас в России.  Я например подумала о Троицке  Челябинской области, но увы... Все для москвичей, а на урал китайцев переселят.
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