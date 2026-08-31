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Будет ли нефть по 200: почему ресурсы дорожают на фоне кризиса в Ормузском проливе

Будет ли нефть по 200: почему ресурсы дорожают на фоне кризиса в Ормузском проливе

Цены на природные ресурсы растут на фоне кризиса в Ормузском проливе – через него проходит 20 % мировых поставок.

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