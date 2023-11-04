Проведение ´Прямой линии´ для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.

09 ноября 2023 с 9 до 11 часов состоятся Прямые линии с начальниками отделов Бобруйского центра стандартизации, метрологии и сертификации :по вопросам стандартизации и сертификации с начальником отдела стандартизации и сертификации Батрамеевой Викторией Анатольевнойт.