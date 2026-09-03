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Нижегородская правда

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Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, следовавших в Москву

Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, следовавших в Москву

Сегодня, 3 сентября, в аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде приняли восемь рейсов, направляющихся в Москву.

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