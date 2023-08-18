Кто сидит на двух стульях от России видит двойной кукиш

ВБ

Вячеслав Белослюдов

Почему хлеб для народа дорожает, а всем вокруг его бесплатно раздают? Вот именно поэтому. Оплачивать его в конечном итоге кто-то должен? Вот и оплатите. Почему мигрантов немерено запускается? Да потому, что каких только мер не принимается, а рожать не хотят и не будут. Хозяевам страны всё равно кто на них будет работать. Коренные или приезжие? Нужно население? Будут завозить тех, кто рожает. Им только свои интересы нужно защитить. Капитализм! Бабло! На всё остальное наплевать. Могли размотать украину современным оружием быстро? Могли! И потерь было бы меньше, чем они уже есть. Невыгодно бизнесу!!! Всё! Желание теперь видимо одно. Уничтожить конкурентов. Аппетиты увеличились. Хочетс я рулить большим. Говорят вроде про традиционные ценности и тут же продвигают либералку-ювеналку и т.д.. Тоже самое, что и пиндосы, только для себя любимых.