«Квартал 95» показал карту Украины без Крыма

Студия «Квартал 95», совладельцем которой является Владимир Зеленский, показала в рекламе новогоднего выпуска развлекательной программы карту Украины без Крыма, воссоединение которого с Россией Киев отказывается признавать.
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