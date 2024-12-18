В Удмуртии полицейские пресекли деятельность трех нелегальных игровых клубов

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с экспертами ЭКЦ МВД по Удмуртской Республике, при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли незаконную деятельность трех игорных заведений.
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