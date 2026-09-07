Алтайский буровой дилер отсудил 136 млн рублей у золотодобытчиков из Якутии

Барнаульская компания "Алтайбурмаш" выиграла дорогостоящий суд против золотодобытчиков из Якутии. Фирме "Окто Золото Хангалас" предстоит выплатить 136 млн рублей, которые она задолжала алтайскому дилеру за буровое оборудование.
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