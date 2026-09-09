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Иранские военные заявили о захвате подводного дрона ВМС США в Ормузском проливе

Иранские военные заявили о захвате подводного дрона ВМС США в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооружённых сил Ирана) сообщили, что захватили один из самых современных американских подводных дронов у входа в Ормузский пролив.

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