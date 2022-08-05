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Концерт «От Баха до Оффенбаха. Орган, вокал, флейта» в Римско-католическом Кафедральном соборе

Концерт «От Баха до Оффенбаха. Орган, вокал, флейта» в Римско-католическом Кафедральном соборе

Собор на Малой Грузинской славится одним из самых больших церковных органов в России. На легендарном музыкальном инструменте швейцарской фирмы Kuhn прекрасно звучат как возвышенные произведения классиков, так и современные популярные мелодии.

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