Концерт «От Баха до Оффенбаха. Орган, вокал, флейта» в Римско-католическом Кафедральном соборе

Собор на Малой Грузинской славится одним из самых больших церковных органов в России. На легендарном музыкальном инструменте швейцарской фирмы Kuhn прекрасно звучат как возвышенные произведения классиков, так и современные популярные мелодии.
Собор на Малой Грузинской славится одним из самых больших церковных органов в России. На легендарном музыкальном инструменте швейцарской фирмы Kuhn прекрасно звучат как возвышенные произведения классиков, так и современные популярные мелодии.
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