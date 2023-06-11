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Бывший президент Трамп: военная помощь Украине оставила армию США практически без боеприпасов

Бывший президент Трамп: военная помощь Украине оставила армию США практически без боеприпасов

Военная помощь киевской стороне оставила Вооруженные силы Соединенных Штатов практически без снарядов.

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