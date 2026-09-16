BlackRock IBIT привлек $1,08 млрд за 20 дней

Спотовый Bitcoin-ETF BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) за последние 20 дней получил около $1,08 млрд чистого притока капитала.
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