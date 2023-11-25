Друзья Николая Дроздова опровергли слухи о плохом самочувствии ведущего "В мире животных"

В эту субботу в СМИ появилась информация о том, что известный телеведущий Николай Дроздов чувствует себя плохо, однако его близкие отрицают эти сведенияУчёный и ведущий телепередачи "В мире ведущих" Николай Дроздов чувствует себя хорошо и находится дома.
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