Боец "БАРС-Москва" "Шила": выборы Госдумы - время объединиться и выразить свою волю

Удары противника вглубь России нацелены на то, чтобы испугать граждан страны. Выборы депутатов Государственной думы - самое подходящее время для россиян, чтобы объединиться и сообща выразить свою волю, напомнив миру и себе о своей силе.
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