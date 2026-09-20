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Боец "БАРС-Москва" "Шила": выборы Госдумы - время объединиться и выразить свою волю

Боец "БАРС-Москва" "Шила": выборы Госдумы - время объединиться и выразить свою волю

Удары противника вглубь России нацелены на то, чтобы испугать граждан страны. Выборы депутатов Государственной думы - самое подходящее время для россиян, чтобы объединиться и сообща выразить свою волю, напомнив миру и себе о своей силе.

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