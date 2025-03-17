Маск отреагировал на благодарность застрявших на МКС астронавтов

Бизнесмен опубликовал видео Уилмора и Уильямс, сопроводив их "сердечками" и "ракетами" Американский миллиардер и владелец Space X Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниты Уильямс.