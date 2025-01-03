Белоусов и Кадыров приготовили сюрпризы. СВО закончится в 2025 году? Что будет на Украине и в Курской области

26,2 тыс прочтений Оглавление Когда закончится СВО: что говорит Путин Когда украинскую армию вытеснят из Курской области Что заявили в Минобороны РФ о ситуации под Курском Выступая на прямой линии, президент РФ Владимир Путин отказался назвать дату завершения боев в Курской области.