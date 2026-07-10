Экс-защитник ЦСКА Пономарёв: Бельгии придётся «закрыться и дотерпеть» в игре с Испанией

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв считает, что Бельгия способна обыграть Испанию в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года, если реализует свой момент и затем надёжно сыграет в обороне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии