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Экс-защитник ЦСКА Пономарёв: Бельгии придётся «закрыться и дотерпеть» в игре с Испанией

Экс-защитник ЦСКА Пономарёв: Бельгии придётся «закрыться и дотерпеть» в игре с Испанией

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв считает, что Бельгия способна обыграть Испанию в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года, если реализует свой момент и затем надёжно сыграет в обороне.

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