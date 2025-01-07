«Новый Херсонес»: духовный и исторический центр России

30 июля 2023 года в Севастополе открылся уникальный музейный комплекс «Новый Херсонес». Этот проект стал важным культурным событием для региона и всей страны, предлагая жителям и туристам возможность погрузиться в богатую историю Крыма и Новороссии.
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