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Чем теперь займётся генерал Суровикин: Должность названа - говорим о точках риска

Чем теперь займётся генерал Суровикин: Должность названа - говорим о точках риска

Сергей Суровикин продолжает работу во главе Координационного комитета СНГ по вопросам ПВО. Но действительно ли это та самая должность? Пока будем отталкиваться от имеющейся информации и расскажем о точках риска, с которыми столкнётся генерал.

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