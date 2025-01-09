Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Сергей Тюрин
    Друг мой, вы можете назвать меня как угодно. Всё равно тем, как назовёте я быть не стану😆 Дело в том, что право суди...У нацменьшинств, ...
  • Зоя Жук
    Вот за таких членов Общественной палаты потом Президенту перед Алиевым извиняться.Строим Украина 2....
  • Aleksandr Sobolev
    "С мастурбеками нужно только так"😀 да вы батенька просто грязный нацистУ нацменьшинств, ...

У нацменьшинств, которые приезжают сюда жить, должен быть только один флаг: триколор. И перед ним они должны становиться на колено и целовать под гимн России

У нацменьшинств, которые приезжают сюда жить, должен быть только один флаг: триколор. И перед ним они должны становиться на колено и целовать под гимн России

БлокнотРУ В Ставропольском крае новогодняя дискотека обернулась скандалом с участием завуча, диаспоры и родителей учеников.

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Комментарии
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Сергей Тюрин
Совершенно ничем. Ибо сказано в писании, друг мой: Лев.24:19] Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: [Лев.24:20] перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно сделать. Если вас опять что-то не устраивает, то вам к Иисусу, это он сказал, не я😜 Но я с ним согласен.  С мастурбеками нужно только так. Если с ними по-доброму, они считают это слабостью и наглеют.
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51 мин.
Aleksandr Sobolev
&quot;С мастурбеками нужно только так&quot;😀 да вы батенька просто грязный нацист
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46 мин.
Сергей Тюрин
Друг мой, вы можете назвать меня как угодно. Всё равно тем, как назовёте я быть не стану😆 Дело в том, что право судить обо мне имеют и другие человеки. Одного лишь вашего мнения в этом вопросе мне недостаточно😊 А насчёт &quot;я русский&quot;....  Тут в интернете таких &quot;русских&quot;, как вы даже больше, чем дохрена😚 Вы не русский. Русские сейчас со своей страной. А вы тварь, обсирающая мой народ и мою страну. Как вот эти твари.
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33 мин.

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