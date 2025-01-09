БлокнотРУ В Ставропольском крае новогодняя дискотека обернулась скандалом с участием завуча, диаспоры и родителей учеников.
У нацменьшинств, которые приезжают сюда жить, должен быть только один флаг: триколор. И перед ним они должны становиться на колено и целовать под гимн России
Комментарии
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Сергей Тюрин
Совершенно ничем. Ибо сказано в писании, друг мой: Лев.24:19] Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: [Лев.24:20] перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно сделать. Если вас опять что-то не устраивает, то вам к Иисусу, это он сказал, не я😜 Но я с ним согласен. С мастурбеками нужно только так. Если с ними по-доброму, они считают это слабостью и наглеют.
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51 мин.
Aleksandr Sobolev
"С мастурбеками нужно только так"😀 да вы батенька просто грязный нацист
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46 мин.
Сергей Тюрин
Друг мой, вы можете назвать меня как угодно. Всё равно тем, как назовёте я быть не стану😆 Дело в том, что право судить обо мне имеют и другие человеки. Одного лишь вашего мнения в этом вопросе мне недостаточно😊 А насчёт "я русский".... Тут в интернете таких "русских", как вы даже больше, чем дохрена😚 Вы не русский. Русские сейчас со своей страной. А вы тварь, обсирающая мой народ и мою страну. Как вот эти твари.
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33 мин.
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