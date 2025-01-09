У нацменьшинств, которые приезжают сюда жить, должен быть только один флаг: триколор. И перед ним они должны становиться на колено и целовать под гимн России

Сергей Тюрин Совершенно ничем. Ибо сказано в писании, друг мой: Лев.24:19] Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал: [Лев.24:20] перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на [теле] человека, так и ему должно сделать. Если вас опять что-то не устраивает, то вам к Иисусу, это он сказал, не я😜 Но я с ним согласен. С мастурбеками нужно только так. Если с ними по-доброму, они считают это слабостью и наглеют.

Aleksandr Sobolev "С мастурбеками нужно только так"😀 да вы батенька просто грязный нацист