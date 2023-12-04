Славянская докт...
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Славянская доктрина

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  • ММ
    В "заслуги" Киссинджеру- после Крымской весны, когда Донбасс проголосовал за вступление в Россию, а Путин раздумывал ...Послание в преисп...
  • КузнецовВВ
    непонятно какие претензии могут быть к Кисинджеру. мир во Вьетнаме, разрядка, мирное сосуществование, договор ОСВ-1 и...Послание в преисп...
  • Elena Karplyuk
    написанная хорошим грамотным слогом статья, приятна для ума.)Страшный сон Европы

Послание в преисподнюю: вдогонку Генри Киссинджеру

Послание в преисподнюю: вдогонку Генри Киссинджеру

Послание в преисподнюю: вдогонку Генри Киссинджеру Тысячи умных и думающих людей во всём мире вчера написали «реквиемы» на новость о кончине столетнего старца Киссинджера, назвав оного «глыбой и ушедшей эпохой».

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Комментарии
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КузнецовВВ
непонятно какие претензии могут быть к Кисинджеру. мир во Вьетнаме, разрядка, мирное сосуществование, договор ОСВ-1 и ОСВ-2 - это все его рук дело.
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9 час.
М
ММ
В &quot;заслуги&quot; Киссинджеру- после Крымской весны, когда Донбасс проголосовал за вступление в Россию, а Путин раздумывал (потом он сознался, что сглупил, не взяв Донбасс), приехал Киссинджер к Путину. И Путин непонятно себя повел. Испугался/уговорили/пообещали? И состоялся Минск, где нашу страну нагло обманули, а в Донецке росла Аллея Ангелов.. Земля Киссинджеру стекловатой...!
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6 час.

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