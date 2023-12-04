Послание в преисподнюю: вдогонку Генри Киссинджеру

непонятно какие претензии могут быть к Кисинджеру. мир во Вьетнаме, разрядка, мирное сосуществование, договор ОСВ-1 и ОСВ-2 - это все его рук дело.

М

ММ

В "заслуги" Киссинджеру- после Крымской весны, когда Донбасс проголосовал за вступление в Россию, а Путин раздумывал (потом он сознался, что сглупил, не взяв Донбасс), приехал Киссинджер к Путину. И Путин непонятно себя повел. Испугался/уговорили/пообещали? И состоялся Минск, где нашу страну нагло обманули, а в Донецке росла Аллея Ангелов.. Земля Киссинджеру стекловатой...!