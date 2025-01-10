Минобороны Финляндии: тема Гренландии — это внутренний вопрос Дании

Отношения между Гренландией и Данией — это внутренний вопрос датского государства, однако политикам стоит серьезно относиться к заявлениям избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил в эфире радиостанции Yle глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен.
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