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Минобороны Финляндии: тема Гренландии — это внутренний вопрос Дании

Минобороны Финляндии: тема Гренландии — это внутренний вопрос Дании

Отношения между Гренландией и Данией — это внутренний вопрос датского государства, однако политикам стоит серьезно относиться к заявлениям избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил в эфире радиостанции Yle глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

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