Обстановка по Курахово на утро 29.10.24 г.

Гарнизон города Курахово соединяется с внешним миром по двум дорогам. Если ВС РФ дойдут до посёлка Разлив и смогут обрезать обе эти дороги даже не физически, а просто установив над ними огневой контроль, то снабжение ВСУ в Курахово закончится и ситуация будет примерно такая же, как в Селидово.