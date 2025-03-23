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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пообещала мужу, что приму решение после Пасхи». Йохауг может продолжить карьеру до Олимпиады-2026

Ранее 36-летняя лыжница заявляла, что закончит карьеру после текущего сезона. Нильс Якоб Хофф, муж Терезы, уговаривает спортсменку выступать до Олимпиады-2026 в Милане.

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