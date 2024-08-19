Посол Азербайджана в России высоко оценил значимость русской культуры в мире

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы подчеркнул важность русской культуры в мире. Дипломат отметил, новые послы должны осознавать, что Москва считается одной из культурных столиц мира, независимо от политической обстановки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии