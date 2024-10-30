В России уговаривавший знакомого примкнуть к террористам мигрант получил 8 лет колонии

2-й Восточный окружной военный суд приговорил гражданина Киргизии Ахаджона Абдугафорова к восьми годам лишения свободы за то, что он склонял своего знакомого к вступлению в запрещенную на территории России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».
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